倒「ㄆㄨㄣ」又揹農藥桶噴不明液體 惡鄰恐嚇鄰居判刑2月

2019-09-19 14:01

〔記者王定傳／新北報導〕52歲吳姓男子因裝潢施工問題與鄰居相處不睦，竟連續3天在樓梯間倒廚餘，他因此被罰1萬元後，仍不知悔改，改揹農用噴灑器，朝陳姓與黃姓住戶噴灑不明液體，其中一名被害者至今仍會做惡夢，吳男否認犯行，新北地院不採信，依恐嚇危害安全罪，判他2個月徒刑，可上訴。

檢警調查，2017年底，吳男買下新北市永和區某頂樓舊公寓後，想裝潢成套房出租，因裝潢工程未經許可被鄰居檢舉；去年5月，他為報復鄰居，連續3天在1至4樓樓梯間傾倒廚餘，法院認定吳男所為已違反社會秩序維護法中的「藉端滋擾住戶」裁罰1萬元。

吳男仍不知悔改，去年10月23日，改揹農用噴灑器，朝著陳、黃兩位鄰居噴灑不明液體，2人嚇傻，其中一人至今仍會因此做惡夢，整個晚上都無法入眠，另一人則說很害怕吳男噴灑農藥，擔心生命或健康受到危險。

檢方偵辦時，吳男辯稱，噴灑的不明液體只是水，由於檢方無法證明噴出的不明液體對人體有害，僅能依恐嚇危害安全罪嫌起訴；審理時，他仍辯稱沒有噴灑不明液體，亦無恐嚇之意。

不過，除被害者指證歷歷外，法官還查出，吳男之前就曾與不明男子在樓梯間噴灑農藥，另外，勘驗案發時監視器畫面可知，陳姓女住戶當時背著幼童走下樓梯，吳男卻朝她及空中高舉噴灑器噴頭，被害者立即以手遮住幼童口鼻並折返，吳男仍持續朝她的方向及空中高舉噴灑器噴頭。

法官判定，吳男藉由噴灑不明液體方式恐嚇住戶，顯見其自我情緒管理能力及尊重他人法益法治觀念，均待加強，犯罪後矢口否認犯行，未與被害者和解，判刑2月，可上訴。

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