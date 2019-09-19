直播主互嗆引發街頭聚眾鬥毆開槍 高市警動員435警力逮25人

2019-09-19 13:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市連續3天發生4、5波直播主糾紛、嗆聲，引爆街頭聚眾鬥毆、開槍，高市警方今召開記者會表示，共動員前鎮、鼓山、保大435名警力，查緝25人到案，並掌握特定具幫派背景的涉案對象積極查緝中。

高市於前夜、昨凌晨至今天清晨，短短3天內，因網紅直播主連千毅和另一鄭姓直播主網路互嗆，引發多起網友街頭聚眾鬥毆，原本透過地方聞人調解，不料，仍無法平息雙方人馬火氣，今晨又在寵物店外開槍，引發港都治安風暴。

高雄市刑大召開記者會說明，針對「直播主糾紛，發生寵物店砸店、街頭聚眾鬥毆、開槍」等2位直播主間之糾紛，警方已成立專案小組偵辦並已先後傳喚、查緝25人到案，並已掌握特定涉案在逃對象積極查緝中。

除積極偵辦，警方對於可能引發類似事件之行業，已加強可疑人士盤查及週邊道路不定時路檢等強勢作為，藉以壓制不法份子犯案動機外，後續如涉不法將追查涉案人員並蒐報查辦。對於街頭暴力案件之事前防制工作為本局工作重點，預防並予以精準壓制方是保護市民安全的最高原則。

副大隊長陳柏彰表示，市警局以最嚴謹態度面對，並以維護本市治安平穩及市民安全為最高目標，對擾亂治安及妨害市民安全者全力取締查緝，亦呼籲不法分子及相關業者勿心存僥倖，警方有能力也有信心維護高市社會安寧秩序，為市民提供平穩無虞的治安環境，至於與偵辦進度無關的泛政治問題，不予回應與置評。

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