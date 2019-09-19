離譜！搬家公司收處理費竟叫清潔隊幫忙清家具

2019-09-19 14:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平新平路2段一處人行道，近2個月來連續遭人丟棄大型家具，沒想到17日再度遭人丟棄木櫃、彈簧床等家具，數量之多將整個人行道全佔滿，不但破壞環境整潔，更阻礙行人通行，立委何欣純服務處、宜佳里長張麗真獲報，懷疑有人惡意丟棄，沒想到記者一查，竟是搬家公司向民眾收取處理費，卻叫清潔隊幫忙清運遭抓包，實在很離譜。

太平宜佳里長張麗真表示，新平路2段125巷口的人行道，近2個月來，已經兩次遭人丟棄大型家具，第1次數量不多，以為是附近民眾換家具丟棄，因此通知清潔隊幫忙清運，沒多久又遭人丟棄家具，且數量比第一次還多，為了環境整潔，聯繫立委何欣純服務處協助通知清潔隊處理。

沒想到本週三（18日）騎車經過，又發現人行道遭人丟棄家具，且數量比之前更多，將整個人行道完全佔滿，因丟棄的家具包含木櫃、桌子、衣櫥、彈簧床、桌球桌，根本不像是一般單一住戶的廢棄家具，懷疑遭業者惡意丟棄。

立委何欣純服務處主任廖冏勳也說，第2次時已經協助聯絡清潔隊清運，沒想到這次又來丟，因一再發生，已非單純民眾家戶的廢家具，要求環保局等相關單位要揪出隨意丟棄業者開罰，避免類似狀況一再發生。

記者向太平清潔隊查證，清潔隊長蕭國柱表示，16日接獲民眾登記清運大型家具，並約定將家具放在新平路2段125巷口旁的人行道上，沒想到17日一大早清潔隊派人車到場要清運時，卻發現搬家公司開著貨車，正將大批的廢棄家具抬下車丟棄在人行道，一問之下才坦承有跟民眾收取處理費，且拿不出住戶委託書。

蕭國柱表示，因業者跟民眾收取處理費，理應自行處理，沒理由叫公部門清潔隊代為處理，若清潔隊代為清運恐有圖利業者之嫌，因此當天並未代為清運，已要求業者要將廢棄家具運走，否則將依「廢棄物清理法」開罰。

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