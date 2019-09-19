「出賣檢察官靈魂」向業者詐73萬 貪檢判10年定讞

2019-09-19 13:21

〔記者張文川／台北報導〕新竹地檢署前檢察官詹昭書，任內向遭圍廠抗議的污泥廠業者謊稱他可主導法辦抗爭人士，向業者詐取73萬元；新竹地院一審判詹昭書無罪，但高等法院二審、更一審、更二審都認定他觸犯利用職務上機會詐取財物罪，「出賣檢察官靈魂」，重判10年徒刑、褫奪公權6年，並追徵沒收犯罪所得73萬元；最高法院今駁回上訴，全案確定，並同步通知檢方啟動防逃。

檢廉查出，詹昭書2005、2006年擔任竹檢檢察官期間，經人介紹認識在新竹縣經營溫泉會館的張姓業者；2009年8月間，張的何姓友人經營的污泥廠，遭民眾圍廠抗議，何透過張，找上當時是竹檢國土保育專組檢察官的詹昭書幫忙排解，詹同意提供協助。

判決指出，詹昭書利用一般人分不清地檢的分案模式，檢察官受理申告案件後，未必是由內勤檢察官偵辦，且規定案件若分給其他檢察官承辦，同署檢察官無從過問；詹向張姓業者建議，何男可在他同年8月31日值內勤檢察官時，去地檢署按鈴申告，謊稱可由他主導偵辦，將抗爭人士依法究辦，但須付他錢。

張、何兩人信以為真，張以「入厝禮」名義，支付2筆共13萬多元家具費用給詹，詹另以要買車為由，向張索賄60萬。張為求自保，在餐廳支付第2次30萬車款時，偷偷錄下給款過程。廉政署事後查獲，檢方起訴詹昭書。

新竹地院一審認為，張、何2人證述不一，且抗爭案最後並非由詹承辦，詹也未介入關心該案，判詹無罪。

但高院二審認定，依據張男的證詞、交付賄款的錄音，以及詹昭書建議在他值內勤檢察官時去按鈴申告等事證，認定詹構成利用職務機會詐財罪，且犯後沒有悔意，判處10年重刑、褫奪公權6年。

更一審、更二審也都認定詹有罪，重判10年，更二審並痛批，詹昭書身為職司追訴犯罪的檢察官，具有崇高地位，卻嚴重斲傷檢察官職務令譽，令全體檢察官同儕蒙羞。

案經上訴，最高法院今認為更二審認事用法並未違誤法令，量刑也無疑義，駁回詹昭書的上訴，全案確定。

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