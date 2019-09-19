國道三警攔查酒測 男子心虛衝撞傷2警逃離

2019-09-19 12:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道員警執勤又出事！國道三隊中興分隊昨（18）日晚間於台76線快速道路執行執行酒駕攔檢勤務，8點30分左右攔檢一輛自小客車，駕駛未繫安全帶，員警準備開罰時，男子稱要回車上拿證件，結果竟直踩油門衝撞員警逃逸，2名員警閃避不及被撞傷，經送醫後已無大礙，對於員警遭撞，國道三隊表示，肇事主因偵查不公開不便透露，但已掌握男子身分全力追緝中。

國道三隊表示，昨晚8時30分許，劉姓警員（40歲）與王姓警員（47歲）在台76線快速道路東向19.7公里處，埔心交流道執行酒駕攔檢勤務，發現一名男子未繫安全帶立即攔下，男子先下車佯稱證件放車上，要回車上拿證件，結果一上車後就直接猛踩油門，衝撞員警，2名警員遭擦撞後跌倒受傷，緊急送醫治療。

彰化醫院急診室醫師洪子文指出，劉姓警員左後腦撕裂傷，約縫合3、4公分傷口，有輕微腦震盪症狀，王姓警員右膝擦傷，經包紮後兩人無生命危險，均已出院。

對於國道員警執勤又發生意外，有民眾質疑攔查是否未符合SOP？國道三隊督察組長梅賢齊表示，攔查員警發現駕駛未繫安全帶攔下，男子稱要回車上拿證件，於是由一員準備製單，2員跟隨在後，但男子一坐上駕駛座後就猛催油門往前衝，2名員警來不及制止就遭車輛左前門撞飛。對於嫌犯為何無故衝撞？梅賢齊表示，經查肇事男子有案在身，已將該案列為刑案，偵查不便不公開，但已掌握男子身分，正全力追緝。

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