飛來橫「貨」！中市今年至今「裝載貨物不當」奪3命40傷

2019-09-19 12:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛大貨車日前因後車斗門板未拴緊固定，行駛中突然開啟，碰撞到對向車道一名機車騎士，導致傷重不治死亡，市警局交通警察大隊統計，光今年至本月中旬為止，因「裝載貨物不當」而發生的交通事故頻傳，共奪走3條人命，還造成40人受傷，呼籲民眾載運貨物上路務必當心，不要成為另類道路殺手。

陳姓男子日前清晨7時許騎車行經霧峰區福新路時，一輛載運挖土機的大貨車因後車斗門未固定，行駛時突然晃動甩出，車斗門砸中陳導致頭部重創身亡，交大統計，今年中市1至9月中旬為止，因「裝載貨物不當」而發生交通事故共達52件，造成3人死亡，40人受傷。

大隊長林沐弘表示，裝載貨物行駛於道路上，尤其是在高速行駛、轉彎或遇到路面顛簸時，此時車斗門板若未拴緊固定或裝載的貨物未捆妥紮穩，很容易在行駛中開啟或所裝載的物品散落到路面上，散落物不僅易造成車道壅塞車流回堵，更可能造成交通事故發生。

交大表示，裝載貨物不穩妥，行駛時顯有危險，依道路交通管理處罰條例30條1項7款規定，除處以3000元以上9000元以下行政罰鍰並責令改正或禁止通行外，若致他人死傷亦須擔負刑事及民事上責任，警方將不定時於轄內各重點路段加強攔查取締超載、超速、不當任意變換車道等違規。

另警方也會配合監理單位聯合稽查，針對大型貨車胎紋深度不足、未依規定裝設行車紀錄器及煞車系統不全等，加強稽查取締，提升大型貨車對安全設備的重視。

但為了有效防制交通事故，確保交通安全，籲請駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛輾壓造成事故，影響行車安全，同時危及自己與他人的生命、財產安全。

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