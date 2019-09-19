航警及海關查獲台灣首宗夾帶古柯鹼闖關入境 逮捕5嫌

2019-09-19 12:09

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕航警局會同海關查獲首宗快遞貨物夾藏一級毒品古柯鹼走私入境案。航警局與關務署台北關9日查獲夾藏在快遞貨物中企圖闖關入境的古柯鹼441公克，市價超過350萬，並循線逮捕5名嫌犯，起出贓款225萬元、手機、電腦等犯罪證物，調查後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

關務署台北關與航空警察局安檢大隊9日在桃園機場遠雄快遞貨物中心共同執行儀檢時，發現一個申報品名為「個人物品」的紙箱內，裝有義大利麵醬罐頭及麵條，由於該批物品的X光顯像有異，安檢人員隨即開箱檢查，發現罐頭裡面夾藏了白色粉狀物，取樣送航醫中心檢驗，確定是1級毒品古柯鹼。

航警局局長黃嘉祿隨即指示刑警大隊組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官蔡孟利指揮偵辦，並會同新北市警永和分局、台南市警局刑警大隊等單位共同追查，9日至11日分別在新北市板橋、永和地區，逮捕丁姓、陳姓、許姓、潘姓、林姓等5名嫌犯到案。

由於古柯鹼在國外屬於高端類毒品，價格也較海洛因等其他毒品高出許多，每公克市價可能高達8000元；過去桃園機場僅查獲1件16公斤的古柯鹼從國外經桃園機場轉口運往第3地的輸運古柯鹼案，這次則是國內首度查獲入境貨品夾帶闖關古柯鹼案。

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