才吸金逾20億被判刑 鄒春香姑姪又涉吸金64億元遭起訴

2019-09-19 11:51

〔記者錢利忠／台北報導〕寶德資訊負責人曾昭榮涉嫌以圈購未上市股票為餌，佯稱可按月領取紅利，2年間吸金100多億元，曾昭榮於案發後逃亡遭通緝，其餘10名同夥分別被判刑1年6月至12年；被判刑的10人供出身兼昇亞行銷實業公司、萬事通投資實際負責人的鄒官羽、鄒春香等7人，才是吸金案幕後主使，台北地檢署今另依違反銀行法將鄒官羽等7人起訴。

此案於2014年7月首波起訴，但檢方只查扣4億元犯罪所得，其餘金額去向不明。檢方調查，曾昭榮於2010年間，即曾因假藉報股市明牌、打美女牌業務員招攬投資客而被檢調查辦；2011年7月另起爐灶，改以寶德公司招攬民眾圈購未上市櫃股票，宣稱有特殊管道可向承銷商提前圈購誠品、台灣大車隊等知名品牌的未上市櫃股票，鼓吹民眾掏錢投資。

該集團對外宣稱，投資客不但可享每月8至10％高額利息，還可在上市櫃後出售股票，與寶德對拆獲利，至2014年1月為止吸金逾100億3千萬元，粗估有3000多人受害，集團成員詐得鉅款後全拿去投資、賭博及朋分花用，該集團成員落網後，於法院審理期間供出鄒春香及姪子鄒官羽等7人才是幕後指使。

鄒春香與姪女鄒官羽成立昇亞行銷實業、萬事通等公司，被控以「集資圈購未上市櫃股票、保證獲利30%」為藉口，自2013年4月至2015年5月間，2年來吸金近19.7億元，受害人數將近700人，情節猶如電影《華爾街之狼》翻版。

2人事後均被依違反銀行法及詐欺罪論處，高等法院去年6月判處鄒春香10年徒刑、鄒官羽9年徒刑，並沒收犯罪所得6.5億元；至於民事責任的部分，一名被害的藍姓女子提告後，兩人被法官判賠須連帶賠償2650萬5000元。

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