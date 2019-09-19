又是高雄！寵物店昨遭砸、今被開槍 疑直播購物糾紛引發

2019-09-19 08:27

［記者黃旭磊／高雄報導］直播網紅連千毅倉庫被砸後，高雄市區1家寵物店連續2天清晨遭砸店、開槍，警方研判與直播購物糾紛有關。

前鎮區二聖一路寵物店，17日晚間近10點半許遭10名惡煞持棍棒砸店，今天清晨5點20分許又被開槍洩憤，歹徒擊發4槍後開車逃逸，於店家玻璃留下3個彈痕，另1發擊中路旁自小客後車廂蓋。

有民眾目擊歹徒開槍，而歹徒駕乘黑色自小客車逃逸也遭警方鎖定。據瞭解，店家夫妻尚未出面說明緣由，而警方於17日砸店後，曾逮捕逮捕7名助陣網友，據供稱與直播購物糾紛有關。

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