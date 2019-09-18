車停騎樓竟收退休警警示單 他嚇得po網「有很嚴重嗎？」

2019-09-18 20:41

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市新莊區民安西路周邊為商圈鬧區，今有民眾於臉書po文表示，吃個早餐卻收到一張附有光華派出所巡佐名片的警示單，表示非該處住戶者不得將機車停在騎樓間，且員警已到場採證，車主將靜候通知到案做筆錄。對此，光華派出所表示，經查證該名片員警已退休，且該路段非公告機車退出騎樓路段，目前已透過監視器找到冒用員警身分者帶回偵辦。

新北市機車登記量共218萬輛，為全國最多，尖峰時段停車更是一位難求。今有民眾於臉書社團「新莊、泰山-吃喝玩樂非知不可」發文表示，自己在民安西路吃早餐，機車就被貼這張（警示單），只見上面寫道「非本棟254與256號住戶勿將機車停在本棟騎樓空間，恣意停放造成住戶困擾是不合法理的，員警已到場拍照、採證、列管調查程序中。」嚇得他趕緊詢問「有很嚴重嗎？」

對此，光華派出所則指出，該紙條非其張貼，名片上員警也已退休，新北市政府公告機車退出騎樓路段為民安西路236巷至252巷止雙號，254、及256號未包含在內。所長楊仲景表示，經查證為附近住戶冒用員警名義張貼，目前已透過監視器找到冒用者帶回偵辦，公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者將依刑法第159條冒充公務員服章官銜罪處500元以下罰金。另外，若冒充公務員行使其職權者，可依刑法第158條第1項處3年以下有期徒刑、拘役或500以下罰金。

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