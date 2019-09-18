網路直播送老花眼鏡 法官：不構成賄選罪

2019-09-18 19:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨籍苗栗縣議員鄭宗國，於去年地方公職人員選舉前，透過臉書直播並贈送老花眼鏡，被落選人提當選無效之訴；法官調查，每副老花眼鏡價值約28到30元間，價格低廉，且鄭若要賄選，不會以網路直播方式告知選民，認不構成賄選罪，今天駁回。

若要賄選 不會直播告知選民

鄭宗國於去年11月24日地方公職人員選舉，獲得4747票，經中央選舉委員會公告當選。落選人孟文源對他提起當選無效之訴，主張鄭宗國在競選期間先開網路直播要致贈選民老花眼鏡，隨後即贈送老花眼鏡給選民，並提供免費驗光服務，尋求選民投票支持，構成選罷法的賄選行為，而有當選無效的事由。

鄭宗國則抗辯，指他贈送老花眼鏡是在選舉登記以前，且老花眼鏡的價值低廉，主觀上沒有賄選的犯意。

法官把鄭宗國贈送選民的老花眼鏡，經送台灣區眼鏡工業同業公會鑑定結果，是中國廠商多年前所生產的樣式，目前已無生產，當時每副價格約 美金0.8元至1.1元間，折合台幣僅約28至30元間，價格甚低，主觀上不致認為足以左右選民的意向。

贈送時 尚未登記為候選人

法官調查，且本次選舉是在去年8月27到31日受理候選人登記，鄭宗國致贈老花眼鏡的時間約在同年6、7月間，當時尚未登記為候選人，且鄭如欲賄選，更不會以網路直播的方式告知選民。

法官認定鄭宗國應該沒有賄選的犯意，所贈送的老花眼鏡價值低廉，也不足以認為是賄選的對價，不構賄選行為，沒有當選無效的事由，判決孟文源之訴駁回。

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