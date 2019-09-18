存款少1億遭疑出軌醫師 富商妻怒告丈夫求償百萬

2019-09-18 17:45

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名身價數億元的富商阿正（化名），前年報稅發現老婆銀行戶頭利息收入竟只剩6萬元，存款短少1億元，懷疑老婆把錢借給經常看診的醫師買房，竟到處陳情指老婆與該醫師有不正常醫病關係，其妻不堪其擾，認為老公的陳情，破壞其醫病關係，更侵害其名譽，造成其憂鬱症加重，怒告老公求償100萬元；高雄地院一審認為，富商無法舉證老婆與醫師有不正常關係，也無法證明老婆有上億資金借給該醫師，遭法官判決敗訴，應賠老婆25萬元精神撫慰金。可上訴。

判決指出，經商有成的這對富商夫妻，光是2017年申報的夫妻所得就超過700萬元，老公名下資產超過1億6千多萬元。其中，富商老婆近年先後賣掉新興區、鹽埕區三處房產，名下帳戶進帳1億1千多萬元。相較一班杯水車薪的市井小民，富商夫妻堪稱「人生勝利組」。

不過，2017年富商申報夫妻綜合所得稅時，發現老婆名下的存戶利息只有6萬多元，研判老婆存戶有超過1億元的資金短少，在逼問未果下，竟懷疑經常到某醫院就診的老婆把資金借給某醫師，自此寫信向監察院、立委與該醫院陳情，指老婆與該醫師有不正常醫病關係。夫妻關係因此生變。

富商之妻不堪其擾，同時也否認其與醫師有不正常醫病關係和資金往來，向高雄地院提告指控，老公動輒辱罵她，她因長期隱忍致患有心臟病及憂鬱症，經常前往某醫院就醫，被告藉故向她索討賣房的新臺幣1億元，去年5月她在醫院住院期間，不但多次到醫院騷擾，且為達讓她無法再到該醫院住院之目的，故意寄發陳情書到該醫院給院長、監察院長、監委、立法院院長及立委多人，誣指她「因羞愧而 背對被告，雙手掩面的吐露真言，告訴被告某醫師有3、4次要買房子，都向原告借錢」等不實內容，破壞她與該醫師的醫病關係，更造成其憂鬱症加重。

富商之妻因此要求法院判老公應賠償她精神撫慰金100萬元，並登報道歉。

法院審理時，由於富商無法舉證老婆是否真有說過錢借給該醫師，且無法證明老婆與該醫師有巨額資金往來。此外，該醫師也否認，並揚言要告富商誣告，民事庭最後判富商敗訴，應賠償其妻精神撫慰金25萬元。可上訴。

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