拒戴口罩還打傷監所管理員 受刑人多一條妨害公務罪

2019-09-18 14:55

〔記者黃建華／高雄報導〕獄政管理人員也算高風險行業！去年7月流感高峰期間，高雄監獄為避免發生群聚感染，要求受刑人應配戴口罩，陳姓受刑人卻表示呼吸困難，拒絕配戴，且情緒激動，陳姓管理員等要求他進「保護房」內冷靜，反遭其兩度毆拳打傷臉、鼻，高雄地院一審將陳姓受刑人依妨害公務罪，處有期徒刑4月，如易科罰金需繳12萬元。可上訴。

判決指出，高雄監獄陳姓受刑人，前年7月25日下午5 時許，在監獄陳姓管理員進行受刑人「收封」點名工作，準備交接給夜間執勤之詹姓管理員，因當時正值流感高峰期，高雄監獄要求收容人犯都須戴口罩，但「新收房」的陳姓受刑人卻不願配合戴口罩。

陳員詢問緣由後，陳男表示呼吸困難、身體不適，陳員遂請他至舍房外走廊處休息透氣，並解釋在監所內就診及應穿戴口罩等相關規定，但陳男還是不接受，反而情緒越發激動且出言不遜，陳員為維護舍房秩序，口頭指示陳男進入保護房內冷靜，但陳男不從，又以言語、肢體動作不斷反抗，陳員於是和詹姓管理員及服務員吳男、張男等人合力推拉陳男進入保護房。

陳男心生不滿，竟在保護房內出拳毆打陳姓管理員，致陳員右臉頰及右側鼻翼挫瘀傷、上唇挫瘀傷。案經高雄地檢署檢察官主動簽分偵查起訴。

陳姓受刑人在法院審理時雖辯稱自己是「正當防衛」，但法官勘驗監獄監視器影像確認，陳姓管理員等人並未對陳男施暴，就遭他兩度揮拳攻擊，法官因此依妨害公務罪，將陳姓受刑人處有期徒刑4月，如易科罰金需繳12萬元。可上訴。

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