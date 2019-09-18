竹市特種搜救隊模擬任務測試 90分鐘內迅速整備

2019-09-18 14:05

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為強化竹市特種搜救隊機動動員能力，以因應各種災害實際應變需求，新竹市消防局辦理特種搜救隊整備動員集結的模擬測試，要求特搜隊人員短時間內整備個人救災裝備、團體裝備，並需於1個小時內前至竹光分隊完成集結報到手續，透過模擬測試，確認特種搜救隊是可即刻執行救援任務的團隊，守護市民安全。

消防局表示，目前特種搜救隊成員編制42人，並配置特種搜救車載運各式破壞及搜救器材，包含最新式的AZ救援腳架及雷達式生命探測器等救援與搜索器材，而消防局特種搜救隊也分別在2016年「台南0206震災」及去年「花蓮0206震災」前往支援搜索及救援任務，了解於第一時間即刻動員是執行搜救任務非常重要的一環，特別針對特搜隊人員辦理整備動員測試。

本次動員測試，依照消防局制訂「特種搜救隊整備動員機制」規定執行，將人員動員分成2個階段，第1階段為整備動員，由消防局勤務派遣科於下午8時透過手機群呼系統與特搜Line群組同步發送整備訊息，而完成整備人員於Line群組回報完成整備訊息，並由第二大隊幕僚人員同步建立可動員人員名單；而第2階段為集結動員，由消防局勤務派遣科再次發送訊息，於下午8時30分通報所有特搜人員應於下午9時30分前攜帶個人裝備與駕駛關相關車輛至消防局大廳集結報到，並接受模擬救災任務提示。

動員測試由消防局長李世恭驗收，他表示，本次的晚間模擬任務相當迅速確實，也指出天然災害的發生於近年呈現頻仍性的趨勢，尤其針對地震災害又具有不可預測性且高度破壞的威脅，而建立一支具有即時動員與獨立執行救災能力的救援團隊是非常重要且必要的，因此，希望透過持續性的訓練、演練、測試及裝備器材添購等方向來努力；而培訓的3隻搜救犬也將於明年7月加入搜救行列，屆時消防局特種搜救隊的救援能量也將能更上一層樓。

市長林智堅表示，在任何需要協助的災害現場，新竹市特種搜救隊從來沒有缺席，也從救災現場中汲取許多寶貴的經驗，而為能逐步提升竹市救災能量，在2015年至去年間總共投入1.22億的經費，購置各式搶救車輛、裝備器材，並將補足員額306人；未來也將持續挹注更多的資源與經費在災害防救工作上，希望在堅強的後盾下，讓各位消防夥伴能更展開自信的應付未來的挑戰。

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