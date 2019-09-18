受不了教練車龜速 男子持甩棍飆罵

2019-09-18 14:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛駕訓班的教練車日前進行路邊停車停車訓練時，因放慢車速找尋停車格引起後方自小客不滿，連續閃大燈、發送蜂鳴器並開啟擴音器出言挑釁，男駕駛甚至下車拿出甩棍大聲咆哮，事後竟還打電話到駕訓班「理論」，讓教練心生畏懼報案，警方今天說，已根據車號將通知該名駕駛到案說明究辦。

據了解，本月9日上午11時許，在駕訓班任職的胡姓教練帶同一名男學員駕駛教練車，在北屯區太原路慢車道駕駛訓練，過程中要求學員練習路邊停車，學員放慢車速找尋停車格時，後方一輛自小客疑不滿教練車車速過慢擋路，先連續閃大燈，接著開啟警鳴器並以擴音器挑釁說「你是會不會開車，打方向燈也不靠旁邊行駛」。

此時胡男唯恐學員慌張引發危險，立即請學員停車待在車上，由他下車向對方解釋尋求諒解，未料對方男駕駛下車後怒氣沖沖表示，「打方向燈就應該停靠路旁，禮讓後方車輛優先通過」，胡男則回稱「若你沒辦法接受，就請警察到場評判」。

沒想到對方突然情緒失控回到車上拿出一根甩棍不斷咆哮說「我是義消，義消都是流氓，叫警察來我們沒再怕」，幸好同車女性友人勸阻，男子才倖倖然駕車離去，不料該名男子事後又打電話到駕訓班說「我現在要過去」，讓胡男心生畏懼報案提出恐嚇告訴。

警方表示，根據道路交通安全規則規定，「汽車遇幼童專用車、校車、身心障礙者用特製車、教練車或執行道路駕駛考驗之考驗用車時，應予禮讓」，雖未禮讓教練車並無罰則，但畢竟學員都是不會開車才來駕訓班學習，呼籲民眾在路上遇教練車多點同理心體諒。

此外，警方已根據車號連繫車主，查出當天開車的是王姓男子，將進一步通知到案說明究辦。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法