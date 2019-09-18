相同投資網卻不同IP？警方：有詐騙風險

2019-09-18 12:53

〔記者王捷／台南報導〕香港一個投資公司，竟然出現「影分身」網站，讓劉姓工程師差點上當，劉男說起初他覺得很奇怪，事後查了IP才知道兩個網站的網路位置不同，南市刑大提醒，這是目前較為新型的詐騙方式，呼籲民眾投資時要注意，不要認為國外的投資網站匯率較高就輕易相信。

劉姓工程師有投資黃金的習慣，但是這幾天他發現有知名的投資證券公司，卻出現異樣，本部設立在香港的投資證券公司，在網路上出現投資平台，「投人員」還要求投資人要先補足百分之15的稅金，未來才能連本金帶獲利拿回來。

但是當有投資者在財經討論區提出質疑時，有另一名網友回應，在香港有這間公司，但是沒有架設投資平台，讓劉男覺得好奇，因此用關鍵字查了證券公司的名字，竟然發現有「影分身」網站，且兩個網站長的一模一樣，查驗了IP位置，才發現兩個一樣的網站卻有不同IP位置。

台南市刑大建議，這是可能是最近較為新的詐騙，通常是誘騙民眾投資到國外金融平台投資，由於IP或是公司都設在國外，警方難以調查。另外最近也有出現「美女刺客」的詐騙手法，過去詐騙集團扮女子假援交騙到點數獲利，現在則是以假投資的方式讓男性上當，當然也有偽裝打扮帥氣的銀行理專、襄理詐騙女性的手法。

目前警方已將該投資網站交由科技偵查隊查驗，警方指出，不要認為國外的投資網站獲利較高就輕易相信，要投資理財最好找國內、知名的金融業者，並呼籲有民眾因此受害可以向警方報案。

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