鐵人三項選手單車撞坑洞致癱瘓 二審判基隆市府國賠967萬元

2019-09-18 13:02

〔記者張文川／台北報導〕48歲英業達高級工程師蔡川典，2014年參加基隆市政府主辦的鐵人3項競賽，騎自行車經過湖海路2.6公里處輾到坑洞而摔車，雙腿癱瘓，訴請國家賠償，基隆地院一審判基隆市府應負7成過失責任，判賠1025萬餘元；高等法院二審今改判基市府應賠償蔡男883萬餘元、一對未成年女兒各42萬餘元，共應賠967萬餘元。基隆市政府仍可上訴。

蔡男2014年9月20日參加該鐵人三項競技，騎自行車過彎時，車輪輾過馬路上一個長50公分、寬40公分、深4公分的坑洞，重心不穩摔車，蔡男頸部直接撞上路旁水泥護欄，導致頸椎、胸椎、脊椎多處骨折，硬腦膜上血腫，導致脊髓、神經根病變，雙腿終身癱瘓。

蔡川典一審求償醫藥、看護等費用1207萬餘元、2位女兒各求償精神慰撫金100萬元，共求償1407萬；一審基隆地院認為，蔡男受損1344萬餘元，2名女兒各60萬元，但蔡男騎車未注意車前狀況，須自負3成過失責任，賠償金打7折，因此判基隆市府須賠償1025萬元。

雙方都上訴，蔡男擴張求償至1325萬餘元、女兒求償金額不變。高院二審今認定，基隆市政府是該路段主管機關，也是鐵人三項競賽的主辦單位，路段有坑洞，路面高低差不符正負0.5公分的標準，市府未及時修復，也未設置警示號誌。

且被市府委託辦比賽的鐵人三項協會，也承認賽前會勘時，就已發覺這個坑洞，市府沒有積極防止危險或損害發生的具體行為，顯有缺失；坑洞與蔡男受傷有因果關係，基隆市政府應負國賠責任。

高院計算賠償金額，蔡男雙腿完全癱瘓，勞動能力喪失7成，醫療費3萬餘元、醫療器材5萬多元、救護車費用2770元、看護費31萬、勞動能力減損1071萬餘元，精神慰撫金150萬元，合計1262萬餘元，但仍應依過失責任打7折，市府應賠883萬餘元，2名女兒的賠償金各42萬元維持不變。

兩審之間的判賠金額差異，主要在於扣除蔡已領取的輪椅補助1萬2500元，且他2015年3月1日起已回復上班工作，所以也要扣除當日起至隔年4月20日的全天看護費，因此判賠金額略降。

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