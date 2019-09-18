蔡孟潔今返台 駐港法務秘書恐成絕響

2019-09-18 12:14

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局去年派出首位駐港法務秘書蔡孟潔，因港府不再續發工作簽證，預定於今日返台，據了解，礙於港府目前的情勢，短期內很難再派任其他人選，蔡孟潔不僅是第一任，恐怕也是最後一任。

調查班44期結業的蔡孟潔有英國倫敦大學法學碩士、台灣大學法律系的亮眼學歷，也曾赴美國FBI受訓，在台北市調查處、國際事務處服務期間均表現亮眼。

調查局目前在美、英等國大使館都有派駐法務秘書，目的在與當地執法機關建立合作管道，共同打擊恐怖分子、間碟滲透等跨國犯罪，去年在我國陸委會的協調下，也派人至香港辦事處擔任法務秘書。

蔡孟潔於去年12月16日赴任，職稱為香港台北經濟文化辦事處副組長，但今年4月傳出港府要求撤換，5月再傳不續發工作簽證，雖然陸委會一度否認，但蔡孟潔仍於本月10日被通知不續發。

對此，調查局強調蔡孟潔駐港期間全力配合辦事處執行業務，沒有違規，還曾與美國移民及海關執法局（ICE）駐港官員合作，破獲跨國電信詐欺機房案，並協助將在美嫌犯遣返回台，不續發工作證顯然與個人問題無關，對於港方以籠統理由不予續發工作簽證感到遺憾。

另有調查局官員指出，近年新增外派地點為香港及印尼，而香港更是經由陸委會居間協調才獲港方首肯，蔡孟潔返台後，短期內恐難再派人赴港擔任法務秘書。

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