MC姐遭強吻騷擾「妳的奶好香」 色狼辯沒親到遭起訴

2019-09-18 11:50

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅MC姐陳佳君上月與友人去夜店狂歡後，隔日一早7點多，與友人到北市東區巷弄內的茶街續攤喝茶解酒，不料竟遭友人的宋姓朋友靠近胸前，她不滿宋男還在耳邊低語：「妳的奶好香！」氣得控告宋男性騷擾；台北地檢署調閱監視器畫面，發現宋男以頭碰觸女方胸部，並作勢親吻及擁抱，今將宋男起訴。

今年8月2日早上7點多，MC姐與友人結束夜店行程後，與友人及友人的朋友，5人浩浩蕩蕩來到東區巷弄的茶街喝茶，當時宋男與MC姐坐在椅子的同一側，宋男竟大膽地將頭靠近她的胸前，並作勢親吻及摟抱，因而被控性騷擾。

MC姐日前出庭後曾向媒體指出，她當下有出聲制止宋男，但宋男還持續毛手毛腳，且宋男被帶到派出所後還說：「夜店女生不都很開放嗎？」她得知也有其他女生也被宋男騷擾，為此對宋男提告，希望其他受害女生也能勇敢地站出來。

據了解，MC姐在事發當下曾告誡宋男說：「你再摸我啊！有監視在拍…」，但宋男仍不罷休；宋男庭訊時否認性騷擾，辯稱他雖然作勢要親，但沒有親到，一行人只是喝醉酒打鬧而已。

然而，當時坐在宋男同桌對面椅子的友人卻證稱，有看到宋男親到MC姐的嘴角。檢方勘驗茶店的監視器畫面，以及比對目擊證人的說詞後，確認宋男確實曾親吻及擁抱MC姐，認為宋男違反性騷擾防治法的罪證明確。

「MC姊」已非初次打官司，前年底她曾在社群媒體PO文，辱罵F奶辣模辛尤里「下賤、到處勾引男人、不檢點」，還貼上疑似辛尤里整型前的診所外流照片，因而被辛尤里控告加重誹謗、公然侮辱、妨害秘密及違反個資法等罪，今年4月，台北地院判MC姊拘役60日，可易科罰金6萬元。

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