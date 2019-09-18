139線再傳車禍！五門轎車撞民宅車身瞬間縮變金龜車

2019-09-18 10:58

〔記者湯世名／彰化報導〕139線再傳車禍！1輛五門掀背轎車今天凌晨行經彰化縣芬園鄉139線大彰路時，突然失控猛烈撞擊民宅，再反彈到路中央，所幸駕駛輕傷送醫治療，附近居民聽到「轟隆」巨大撞擊聲都外出查看，赫然發現肇事轎車車頭嚴重毀損，還因撞擊整個車身慘凹潰縮，看上去就像「轎車撞到變成金龜車！」肇事確實原因已由警方釐清。

警方調查，25歲蔡姓男子約今天凌晨零時駕駛五門掀背轎車行經芬園鄉139線大彰路3段時，疑因車速過快，整輛轎車在幾乎沒有煞車的情況下衝撞路旁民宅，不但將民宅的牆壁撞裂開來，轎車還因力道猛烈反彈回路中央，車頭幾乎全毀，整輛車車身變形內縮。

當地居民被巨大撞擊聲響嚇醒，紛紛外出查看，趕緊向警方與消防單位通報，由消防人員將肇事的蔡男送醫治療，所幸僅頭部擦傷，無生命危險。圍觀的居民發現該輛轎車車頭嚴重毀損之外，車身也因撞擊整個內縮，不禁脫口說：「轎車撞得好像變成金龜車一樣。」另有居民稱，139線車禍好似無解一般，車禍頻傳，騎機車或開車族行經這條路段若不放慢車速，遵守交通規則，一昧追求競速或飆車，絕對會再發生車禍事故。

彰化警分局交通分隊長王錦城表示，經酒測蔡男並無酒駕，初步勘查路面也沒有煞車痕跡，研判應該是車速過快，造成轎車失控撞民宅，肇事責任與事故原因還要進一步釐清。

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