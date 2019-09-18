交大高材生139線遭撞死 父轟肇逃者從未道歉太冷血

2019-09-18 10:03

〔記者湯世名／彰化報導〕大小車禍事故頻傳的彰化南投兩縣139線大彰路，去年7月1名倪姓交通大學高材生與父親騎腳踏車行經時，倪生不幸遭郭姓男子開車撞死，法院昨判郭男應賠償倪生父母2000多萬元，倪生父親今天受訪時痛批郭男肇事1年多從未道歉，無誠意賠償，實在太冷血，司法單位不應讓他假釋，應該抓去關。每天跟兒子的照片說話以淚洗面，就算騎腳踏車也刻意不再騎139線，以免觸景傷情。

去年7月29日倪姓交大生與父親騎乘腳踏車行經彰化與花壇間的139線大彰路時，騎在前方的倪生慘遭郭姓男子開車撞死，郭男還在肇事後開車逃逸，被警方循線查獲。倪的雙親各求償逾千萬元的損害賠償，法官審酌後，昨判決全照原告請求，郭男須賠償倪父1048萬8698元，倪母1044萬7037元。

倪生父親今天受訪時難掩悲傷情緒痛批郭男指出，郭男從事發到現在都沒來道過歉，法院在審理期間，郭男甚至還在庭上瞪他們，讓他們實在很生氣，法院判決後，郭男根本沒誠意賠償，現在只希望法院能讓郭去關，不要有假釋，讓郭得到教訓。

倪生父親難過說，從去7年兒子過世到現在，他就算有騎腳踏車，也會刻意不騎139線，就是怕想到兒子時會難過，每天也會看著兒子照片跟兒子說說話。

139線縣道是彰化往來南投的一條山路，全長62公里，中間一大段幾乎都是山路，彎道多、車速快，其中在彰化縣路段傳出多起事故，除去年7月倪生在此路段遭撞死，去年10月1名鄭姓男大生騎機車經過該路段時還連人帶車衝入山谷死亡，隔天才被發現。政府與民間單位接連舉辦兩場路祭，大小車禍事故仍頻傳，被外界冠上「最陰路段」，甚至139線20K路段還被冠上「死亡彎道」封號。民眾說，辦法會路祭只能求心安，要是用路人，不改騎車、開車的惡習，辦再多法會、開再多罰單，也不能避免厄運上身。

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