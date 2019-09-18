「亞洲毒王」被爆獄中操控 收買前駐日人員通風報信

2019-09-18 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕掌控東亞地區數千億冰毒市場的「亞洲毒王」戴家秀，去年在南韓遭逮捕，周刊報導，戴家秀仍在獄中操控手下「三大門徒」，成為各國刑警眼中釘，他不僅有竹聯幫、山口組等黑幫當靠山，並且透過前駐日使館人員賄絡，幫忙通風報信，也為使館張羅禮賓車輛。對此外交部表示，劉姓人員是駐日代表處的雇員，已經離職，劉在代表處工作期間，表現正常，對於他離職後的行為，代表處既無從得知，且與代表處並無關係。

《周刊王》報導，綽號「肥哥」、「小戴」的戴家秀的「三大門徒」為台日混血，日文姓氏分為「小山」、「吉見」、「大野」，他們承接戴家秀在台灣、日本、南韓、馬來西亞、香港的冰毒業務，不僅這6國對這票人馬動向極為重視，就連美國聯邦調查局（FBI）也視該集團為「Big trouble」（大麻煩）。

報導提到，各國原本以為戴家秀被捕後，亞洲毒品量會下銳減，結果並未下跌。一名駐外人員透露，大家都在懷疑，戴家秀被逮後，仍在獄中操控，這項消息被該集團一名車手證實。

外交部：報導有違事實

外交部今對此回應指出，駐日代表處雇員劉福政於2014年辭職，劉在代表處擔任雇員期間，承辦國人急難救助業務，認真盡職。劉在駐日代表處任職期間並未承辦車輛調度業務。代表處禮賓車輛不足時，均向合法的專業租車公司租用車輛支應，絕無向販毒或黑道集團借車情事，該節有違事實。﻿外交部強調，劉在代表處工作期間，表現正常，至於他離職後的行為，代表處既無從得知，且與代表處並無關係。﻿

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