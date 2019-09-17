成立科技偵查組 金門執法大躍進

2019-09-17 20:52

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局刑事警察大隊「科技偵查組」今天掛牌成立，現場展示「車牌辨識系統」、「人臉辨識系統」、「手機鑑識採證工具」、「拉曼毒品快速檢測器」及「無人空拍機」5項科技設備，縣長楊鎮浯為刑大打氣，肯定該組的成立是縣警察局執法能力大躍進的里程碑。

楊鎮浯同時也說，過去擔任立委期間推動大概只有離島才有的員警「原籍返鄉」政策，今年也在獲得議會的支持下，向中央爭取到88位生力軍。

楊鎮浯說，新型態的犯罪是以科技為基礎，以網路為平台，執法單位更要加強對科技犯罪的認識及運用，才有助於破案。前任縣警局局長劉耀欽就倡議要建立1個科技辦案的平台跟機制，也終於在現任局長張國雄手上成立，顯見縣警局非常重視新型態的犯罪趨勢，「科技偵查組」的成立，在金門治安防制上是一個重要的里程碑。

金門地檢署檢察長洪家原說，科偵組的成立，除作為網路巡查、治安的防治，也能針對所謂數位鑑識的部分，提供1個平台，這對地檢署來講，特別的需要。

縣警局刑大隊長游文勝說，科偵組成立前，相關的器材運用在防制犯罪上已立了大功，例如去年底有4名中國金光黨入境金門行騙後離境，刑大透過人臉辨識系統建檔，其中3嫌今年2月再度入境，隨即被安檢人員鎖定，將犯嫌一舉成擒。

游文勝說，警方已在全島各路口建置「車牌辨識系統」，員警只要把特定對象的車牌輸入手機，該車輛經過特定路口時，相關人員就會收到簡訊、電子郵件的通知，以最快的時間執行查緝任務；而被視為特定車輛在金門行駛的軌跡，在科技監控下，更無所遁形。

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