土豪哥毒趴翻版》女子混用毒品致死 屋主判賠

2019-09-17 20:38

〔記者楊國文／台北報導〕土豪哥毒趴翻版！台北市徐姓女子和提供搖頭丸等毒品的柯姓男友人赴劉姓女子住處開毒趴，不料，徐女混用多種毒品後，翌日凌晨先出現打滾、胡言亂語等失序狀況，隔天上午又出現手腳冰冷等異狀，柯男2人直到下午察覺徐女四肢僵硬、身上出現不明斑點，驚覺大事不妙才報警，但徐女已因多重藥物中毒身亡，高等法院認定柯男兩人延誤就醫和徐女死亡有因果關係，判柯男2人應賠償徐女父親66萬多元確定。

判決指出，徐女和帶著K他命、PMA（甲氧安非他命）等毒品的柯男，2015年4月18日晚八時，到北市劉女住處舉辦毒趴，並飲酒作樂。隔日凌晨2、3時許，徐女出現打滾、胡言亂語、奇怪呻吟等失序、神智不清情形，柯男、劉女不以為意，到了上午11時，柯男2人發現徐女呈現頭上、腳下狀態，倒臥在床邊，且四肢冰冷、隻拳緊握等異狀，柯男2人僅將徐女抬至床上，並幫徐女按摩後，即各自回床睡覺。

沒想到，柯男2人當天下午3時查看徐女為何還未睡醒，卻發現徐女已四肢僵硬、身上出現不明斑點，才知道大事不妙報警。警方抵達後發現徐女已無生命跡象，法警相驗屍體認定徐女是因多重藥物中毒身亡。

徐女父親不滿柯男、劉女兩人提供毒品給女兒，看見女兒已酒醉，且混用多種毒品卻未制止，加上延誤送醫，導致女兒中毒身亡，對柯男2人提出過失致死罪告訴，並要求柯男2人應賠償他，包括喪葬費、扶養費、精神慰撫金等費用共151萬元。

柯男2人供稱，徐女心情不好，希望施用毒品，才提供Ｋ他命等毒品給她施用，沒想到會發生此意外。

刑責部份，台北地檢署依鑑定認為，徐女有濫用藥物史，且使用後有異常狀況，認定柯男2人過失致死罪的事證不足，將兩人均以不起訴處分。

民事賠償方面，高等法認定柯男2 人未將徐女及時送醫，以致徐女死亡，其延誤就醫行為應負侵權的損害賠償責任，但徐女本身也有5成的過失責任，因此柯男2人須連帶負起5成賠償責任，判應連帶賠償66萬多元確定。

家境富裕、有「土豪哥」稱號的朱家龍，2016年12月在北市W飯店舉辦毒趴，郭姓女模因混用多種毒品而喪命，最高法院認定郭女體內驗出PMA等高濃度毒品，乃長期服用該毒品，其致死與朱家龍等提供毒趴及死亡因無關，僅以藥事法第83條之一的轉讓偽禁藥罪，輕判朱家龍2年10月定讞，朱也賠償家屬數百萬元和解。

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