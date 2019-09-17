「俗女」等候「美國帥哥」承諾 銀行帳戶被當詐騙人頭戶

2019-09-17 21:48

〔記者王捷／台南報導〕老家在台南的楊姓女子，轉眼就快40歲卻未婚，留在台北打拼無法回家鄉，更沒有力氣再談戀愛，人生如同最近爆紅的《俗女養成記》翻版，好不容易，楊女在臉書上遇到一位美國帥哥「Gold」，「Gold」傳出護照照片取信楊女，還不斷示愛，自稱要匯錢給楊女，等楊女拿到錢兩人就能見面，讓她一度相信愛情，交出銀行帳戶卻再也沒等到「Gold」的回音，只有來自台南老家的傳票，因為帳戶卻被拿來作為詐欺集團的人頭戶，楊被視為共犯，雖然最後沒有起訴，但讓楊女覺得很受傷。

去年「Gold」在臉書上搭訕楊女，兩人交換了LINE，雖然「Gold」中文說得怪怪的、也沒見過面，不過一直向她示愛，她也知道有很多詐欺集團成員，會盜用外國帥哥的照片，搭訕單身女性藉此騙錢，不過「Gold」從來沒開口要求她給錢，除了照片還傳了美國護照給她看，讓楊女有點心動。

今年2月，「Gold」首次向楊女坦承，自己要處理一項銀行帳款，楊女聽到後有了警戒心，但聽到「Gold」說，將匯一筆錢給她，讓她覺得有點奇怪，反問要「讓檢察官知道我有幫忙嗎？這筆錢要匯到哪裡？」但「Gold」不斷安撫楊女，只要楊女給她帳戶，一旦處理完這筆錢，就能到台灣與她相見，如果楊女要到加州跟一起生活也可以。

楊女半信半疑，想說給了帳戶也沒有損失，之後還一直期待「Gold」傳訊息跟她會面，沒想到楊女接到的只有涉嫌詐欺的傳票，還必須從台北回到台南老家接受問訊，因為她的帳戶被詐欺集團的當成人頭帳戶，騙取其他人的張款，而楊女被視為詐欺共犯，但是檢察官認為楊女沒有犯意，只是誤入愛情陷阱，所以做出不起訴處分。

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