直播天王連千毅倉庫被破壞 疑引發粉絲報復砸車

2019-09-17 19:30

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鼓山三路今天凌晨傳出一部白色賓士車遭多部汽車追逐並砸車，警方案發後迅速逮獲涉案4車、17人，雙方雖聲稱是「行車糾紛」。但鼓山警分局調查，傍晚證實，砸車案與凌晨2點，案發地點附近約100公尺的「直播網紅」連千毅在高雄的倉庫監視器、門鈴被十多人挑釁破壞有關。被砸的賓士車涉嫌在凌晨和十多人前往連的直播倉庫外嗆聲尋釁，引發連千毅的粉絲報復砸車。

據了解，賓士車被砸車案，警方將以毀損罪嫌偵辦，至於連千毅的直播倉庫監視器遭破壞一事，他預定在明天委託屋主向警方提告，警方會受理後會一併偵辦。

高市鼓山區今天凌晨先後發生砸車與「直播網紅」連千毅的直播倉庫監視器、門鈴遭十多惡煞砸壞事件。其中，陳姓男子所駕駛的白色賓士車聲稱因行車糾紛，遭多部汽車追逐，導致賓士車在鼓山二路一處店面前，失控撞上路邊車輛，隨後遭緊追在後的洪男等2男下車，分持球棒朝賓士車砸毀前後擋風玻璃。賓士車駕駛陳男無礙，但乘客葉男頭部遭玻璃割傷，倉皇下車避難，並錄下逞凶汽車車號。

警方獲報趕抵，根據被害人提供的車號，發現先前警網曾在青海路盤查過洪男等人所駕駛的4部汽車，通報線上警網和鹽埕警分局聯手迅速找到4車，帶回洪男等17人調查，將依毀損罪嫌偵辦。

無獨有偶，早在砸車事件發生前一個小時，距離案發地點約100公尺外一處鐵皮屋，凌晨2時許，其門口監視器和門鈴也被十多青少年嗆聲並持棍棒砸壞。鼓山警分局長葉錫山表示，案發第一時間，警方就逮獲2名參與滋擾的男子。

由於鐵皮屋是號稱「直播天王」的網紅連千毅所租的直播倉庫。加上上月底連千毅的粉專與友人黑面仔的臉書，遭網友留言「擊殺」，兩人為此向刑事局南打偵八大隊報案追查。

今天凌晨又傳出連在高雄承租的直播據點被人尋釁破壞砸，警方對此高度重視，但因屋主和連千毅第一時間沒有報案，警方也無法確認和凌晨砸車案有關。

不過，連千毅接受媒體電訪時則透露：「被砸賓士車的兩人是酸民，疑似曾在他的直播影片下留言，砸車一方是自己直播的支持群眾，但對於砸車事件並不清楚」。

鼓山警分局傍晚證實，初步了解，砸車案的賓士車被害人，疑為凌晨前往連千毅直播倉庫尋釁人馬之一，而砸車的洪男等17人則來自屏東，應是不滿連的直播倉庫遭破壞而報復反制。俟連千毅或屋主提告後，將以毀損罪嫌送辦。

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