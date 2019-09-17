行道路傾倒害騎士受傷 高市新工處判國賠56萬餘元

2019-09-17 15:57

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名陳姓大學生，3年前騎機車行經高楠公路，因路樹傾倒閃避不及撞上，造成人車倒地，顏面撕裂傷、頸椎骨骨折、下頷骨粉碎性骨折等傷害，陳生為此休學1年，並提起國賠之訴，向高市府新工處求償104萬餘元。不過，高雄地院一審認陳生本身亦有部分過失責任，僅判新工處應賠56萬餘元。

陳生提告主張，2016年9月23日上午8時11分許，他騎乘機車行經高楠公路，因路樹傾倒突出於慢車道，且未有任何防護措施或警告標示，致他撞上路樹，人車倒地，左臉頰、右嘴角撕裂傷、四肢及背部擦傷、第二頸椎骨骨折、下頷骨粉碎性骨折、腦神經及顏面神經受損，以致無法吞嚥等傷害。

陳生認為行道樹屬公有公共施設，且屬被告新工處所辦理之工程範圍，新工處為該路段之管理機關，卻未善盡監督之責，未能及時移除傾倒路樹，也未設置警告標誌，造成其車禍事故，認應負擔國家賠償責任，求償包括醫藥費、精神撫慰金等共104萬餘元。

新工處則以所屬包商瑞鋒營造公司於事故前之2015年9月14日莫蘭蒂颱風侵襲後，尚有巡視現場，並無發現任何異常，且依現場照片認為路樹係因支架遭人為破壞拆除才傾倒，該處對於路樹之管理並無欠缺，主張不須負損害賠償之責。

不過，新工處的辯詞不被法官認同，但法官認為，陳生如在速限40公里內行駛，依當時路況並非不可閃避，認他在這起事故也有4成過失責任，合議庭因此只判新工處應賠償陳生56萬餘元。全案可上訴。

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