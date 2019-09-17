擅改電腦桌布…推銷警政宣傳 新北警爆不滿

2019-09-17 16:56

〔記者吳昇儒、徐聖倫／新北報導〕新北市警察局近期推出俠警柔情票選活動，但卻有同仁今天打開電腦辦公時，電腦桌布突然變成宣導照片。有同仁就在臉書上發文抱怨，為什麼連放自己喜歡的照片也不能…就算不能也不能強迫看俠警柔情相片吧！新北市警察局表示，俠警柔情是為具體行銷警政作為，為讓同仁見賢思齊，才會製作宣導圖片，置於同仁公務用電腦桌面。

知情人士指出，其實昨日警察局就在測試這套系統，因為警局內的網路類似內網，警察局資訊室主機握有全局電腦的管理權限，就像上電腦課的廣播系統，老師可以控制你的電腦桌面進行操作，但擅改員警電腦桌布的方式，令人感到不受尊重。

有警員就指出，這個照片隨機跳出，非常嚇人，怎麼可以利用這種強迫推銷的方式，綁架大家的電腦，有興趣觀看俠警柔情的人，自己就會上活動網站上觀看，不該利用這種方式強迫觀賞。

但也有警官出面緩頰指稱，其實就是局裡面舉辦的活動，希望同仁們多多參與，只是將電腦螢幕桌布，變成電子看板的概念，並沒有惡意。

新北市警察局表示，俠警柔情是為具體行銷警政作為，適時發布警察維護治安、公安、交安等英勇事蹟與溫馨感人、好人好事等柔性新聞，全面推展警察新形象。

局內每週於資訊服務網刊登俠警柔情事蹟，並辦理網路票選；另為表揚獲選同仁，並鼓勵優秀同仁及讓同仁見賢思齊，便製作宣導圖片，置於同仁公務用電腦桌面。

另考量資訊安全因素，局內並未開放同仁自行上傳檔案變更桌面圖案權限；但此次依同仁反應，將更改電腦桌面設定，讓同仁們可依喜好自行更換圖片。

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