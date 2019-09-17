男子懷疑手下偷吃咖啡包 開槍教訓被判9年

2019-09-17 13:53

〔記者楊政郡／台中報導〕21歲黃男性情剛烈，平常頗為照顧手下洪男，因懷疑洪男偷吃他的「咖啡包」，持改造手槍逼問「給你3次機會老實說」，洪男始終只承認吃了1包，黃男電話查詢對方，對方說少了2包，黃持手槍朝洪男左側頸部射擊一槍，子彈卡在右側胸腔，所幸急救得宜，黃男被依殺人未遂及槍砲條例判9年。

台中地院判決書指出，黃男平常對手下洪男頗為照顧，卻因懷疑洪男欺瞞他，偷吃他的「咖啡包」，讓他很沒面子，去年8月11日約洪男到位於霧峰區某鐵皮屋辦公室內對質，還攜帶一把改造槍彈到場，黃詢問洪有無偷吃他的「咖啡包」，洪只承認吃1包，但是與對方回報數字不同，黃男裝彈匣、拉滑套，說「給你3次機會老實說」，但洪始終只承認1包，洪再次打對話向對方確認是2包，不滿洪男一再說謊欺瞞，盛怒之下，站在洪男左邊，朝椅子上洪男左頸部射擊1發，彈頭卡在右側胸腔內，幸經及時送醫急救，救回一命。

黃離開後經在場其他人報案，翌日拘提黃嫌到案，黃帶員警到霧峰區峰堤路北豐橋下西側約50公尺草湖溪內，起獲做案槍枝、子彈1顆及彈殼1顆。

在場證人證稱：黃問洪喝了幾包，指的是咖啡包，黃說給你3次機會，接著問洪3 次到底有沒有吃咖啡包，洪始終回答只有1包，後來黃打電話問其他人，對方說洪喝了2包，黃就沒有繼續問，就直接把槍高舉往下揮動，就發出槍聲了。黃某到案坦承犯行。

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