發電機遭竊民控警消極 警澄清：3小時就破案

2019-09-17 13:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉濱海公路一帶，昨有竊賊駕駛大型吊車，竊取4台放在路邊的大型發電機，被害民眾事後在臉書發文，指報案派出所離竊盜地點最近，卻是由較遠的分駐所處理，抱怨警方消極。對此，警方澄清，當時報案人未說明是現行犯，才依一般程序處理，獲報後警員15分就抵達現場，以車追人3小時就逮捕陳姓竊嫌。

陳姓網友昨在臉書社團「宜蘭知識＋」發文，指昨下午在距離壯圍鄉大福派出所附近的發電機，被竊嫌用大型吊車偷吊走，另一受害的鄰居，到大福派出所報案，但竊盜地點非派出所管區，轉由頭城分駐所處理。

陳姓網友指出，事發地點距頭城分駐所距離遙遠，等到頭城員警前來處理時，竊嫌已經離去，最後所有發電機都被當成廢鐵賣給回收廠。

他無奈說，對於派出所的消極不作為，龍潭的資源回收場明顯是收購贓物，我該如何爭取權益？。

遭竊受害人共有3人，今上午陸續到頭城分駐所製作筆錄；一名不具名受害人說，他發現自家物品遭竊後，就跑到大福派出所報案，不清楚竊嫌也有竊取其他人的發電機。

事發後，警方出面澄清，接獲報案後立即指派員警趕赴現場，但到場時已無可疑人車，後來依據報案人所提資訊，迅速在3小時內將陳姓犯嫌查緝到案，正在釐清贓物流向。

至於貼文者指控，警方則說，當時接獲報案時，報案人僅陳述發生竊案，當時值班員警僅1人，報案人未提到有犯嫌正在行竊，才依照正常報案程序受理，且接獲報案後隨即通知線上警力處置，過程並無消極不作為，希望民眾理解。

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