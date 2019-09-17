潮洲公園廁所案繪聲繪影 警追查破謠言

2019-09-17 12:55

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮內的運動公園廁所，昨天被民眾發現大片血跡，警方與鑑識人員採集現場跡證後展開調查，消息曝光後也引起地方民眾繪聲繪影，今天上午有人向警方提供線索，表示大灘血跡是一位年約30歲的年輕人所留，不過警方找到該名男子並至醫院檢查傷口後，初步排除現場遺留血跡為該名男子所有，警方也表示，目前持續過濾監視器，並積極釐清事發情形。

潮州運動公園的廁所分為男廁、女廁，兩座廁所相隔約5公尺，昨天上午有民眾到公園運動，前往廁所時驚見兩座廁所滿地血跡，引起地方居民議論紛紛，幫派尋仇、未婚生子等傳言四起。

今天上午潮州鎮前鎮民代表潘素霞也在臉書上發文，表示接獲民眾來訊，泗林里1位約30歲患有智能障礙的男性，平常靠著庄內鄉親找他打零工維生，今天鄉親找上門時，發現該男子頭部受傷，稍加詢問發現疑似是在公園廁所撞傷。

警方獲報後立即協助該名男子至醫院比對血跡，但男子頭部傷口，與事發現場的大片血跡跡證有違，警方表示，初步排除現場遺留血跡為該名男子所有，除了鑑識人員持續針對現場採集跡證進行調查，警方也繼續過濾當地監視畫面，民眾如有相關線索，歡迎向警方提供，以利盡速釐清案情。

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