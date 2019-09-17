果真魚肉鄉民！惡霸攜槍毒養惡犬 警突襲破獲地下兵工廠

2019-09-17 11:44

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警少年隊今宣布偵破六龜偏鄉一處地下兵工廠，起獲2把外號「黑寡婦」的改造突擊步槍與衝鋒槍、42發子彈及大批改造槍械工具與安毒，落網陳姓主嫌平日公然在溪邊試槍，屋內還高掛「魚肉鄉里」匾額，鄰里都敢怒不敢言；警方欲圍捕陳嫌時，陳豢養的比特犬護主，兇猛衝出要攻擊警方，讓陳嫌得以逃入屋內，跳到隔壁2樓踩破屋瓦逃入山區，但警方鍥而不捨，翌日就緝獲陳嫌，至於另一張姓同夥則在睡夢中猝不及防遭攻堅破門的員警逮捕。

陳、張2人訊後被依違反槍砲、毒品等罪嫌移送橋頭地檢署，遭檢方聲押獲准，是否擁槍另涉其他重大刑案，檢警擴大偵辦中。

高雄市少年隊指出，警方今年8月間得知陳嫌（48歲）及張嫌（59歲）等人涉嫌毒品及改造槍支，並曾公然持步槍到六龜大橋溪邊試射，槍聲讓當地民眾膽顫心驚。警方立即組成專案小組，報請橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，經多日跟監蒐證。

專案人員發現，陳、張2人係以偏鄉租賃之倉庫作為改造槍枝工廠，利用夜間人煙稀少以鑽孔機及砂輪機等改造槍枝槍管等零組件，並將改造槍枝拿到六龜大橋溪邊進行槍彈試射，目擊及聽聞槍聲的居民均惶惶不安，但又對陳、張2嫌的惡霸行徑敢怒不敢言。

讓警方意外的是，少年隊至陳嫌家中搜索時，竟於魚缸牆邊發現懸掛刻有「魚肉鄉民」匾額，其高調惡行彰顯無疑。

不過，警方搜索當日，專案人員欲拘捕在住處門口的陳嫌，未料，陳嫌豢養的兇猛比特犬卻衝向員警欲攻擊，嚇得員警連連後退，使得拘捕行動受阻，陳嫌趁隙逃入屋內。

所幸比特犬有鍊條繫住，牠雖惡狠狠朝員警狂吠，員警機警側身進入屋內追捕，但陳嫌竟從2樓跳向隔壁屋頂，踩破石棉瓦落地，往山區逃逸無蹤。

警方隨後在陳嫌妻子陪同現場搜索，發現宅內藏有改造突擊步槍與衝鋒槍共2把、子彈42顆、大量槍枝改造主要零件及毒品安非他命等；另張姓嫌犯於住家處睡夢中遭警方攻堅破門，猝不及防逮捕。

不過，專案人員持續在六龜山區埋伏探訪，翌日就將陳嫌緝捕歸案，全案依違反槍砲及毒品危害防制條例移送橋頭地檢署羈押獲准。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法