K他命製成「鹽燈」走私來台 逃不過X光機

2019-09-17 10:56

〔記者楊政郡／台中報導〕毒品走私集團絞盡腦汁，竟想到把結晶體K他命製成「鹽燈」，還設置木頭燈座，以藝品由國際郵包走私進口，今年4月24日台中海關查驗發現，持搜索票逮捕收件人黃嫌，由黃嫌向上查獲中間人龔、賴，在馬來西亞指揮與操控的何、羅（另案偵辦），檢方依毒品還壞防制條例起訴黃、龔、賴等3人，那只鹽燈化驗出K他命淨重達2290公克。

起訴書指出，何信昀（在逃另案偵辦）在馬來西亞謀劃走私毒品K他命來台販售，指示在台灣的羅志文（已到案，另案偵辦）代為尋找願當收件人，給予重酬，羅透過龔輾轉透過賴，又由賴找到黃願意出來當收件人，答應事成之後20萬酬勞，賴可分10萬，龔與黃平分10萬元。

謀議已定，今年4月中旬何來電說鹽燈已寄出，同月24日在台中海關就被查獲，K他命雖是結晶體，但鹽燈經過X光機，馬上發現X光機下反映的成色有異，再採人工檢查，發現結晶體掉下來，經化驗竟是純度頗高的K他命，經現場行搜發現收件人黃偉瑝，確有其人及地址無誤，決定直接聲請搜索票逮人，在黃住處逮人後他坦承犯行，查獲兩支用走私集團用來聯繫的手機。

警方按兵不動，再循線逮捕龔男，請龔男通知賴貨已到了，但賴男可能有所警覺，在今年6月4日賴男準備搭機出境，在桃園國際機場逮捕到案，發貨端的羅嫌及何嫌另案偵辦。

被告黃、龔、賴等3人到案後均坦承不諱，而鹽燈經送驗K他命純淨重2290.8公克。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法