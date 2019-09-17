大型車能殺四方！南交警教學生體驗大車「死亡的陰影」

2019-09-17 10:34

〔記者王俊忠／台南報導〕今年台南市1個日常上午，1對母女共乘騎車在北區中華北路行駛時，不幸被同向右轉的17噸物流大貨車撞擊；1週後的下午，又有1名老婦人騎機車行駛在安南區台17甲線時，同樣被欲停靠路邊的43噸重聯結車側撞，2件車禍的當事人最後都不幸回天乏術，兩件車禍主因都是大型車司機在轉彎（向）的過程中忽略大型車的「死神陰影」。

南市交通警察大隊有鑑於暑假結束，充完電的莘莘學子紛紛返校開學，多數學生以機車或步行作為主要通勤方式，為防範大型車輛成為兩輪族、行人的隱形死神，交警大隊除了持續在南市主要聯外公路、工業區周邊道路等大型車經常行駛動線，規劃執行「大型車專案」交通稽查與違規取締勤務。

交警大隊近日與交通局、監理站合作商借大型公車在台南應用科技大學舉辦「高高在上的視角」體驗活動，在現場實際模擬大型車容易被忽略的四方死角區域，參與學生等各族群朋友藉由人車進入視角盲區及誤入內輪差區域活動，更使用VR感知設備體驗感受這「死亡的陰影面積」，連親自體驗的警察同仁都直言：「原來我平常走在路上的死亡陰影面積有這麼大啊！驚死人！」。

交警大隊長翁誌宏表示，大型車噸數重，行駛時有極大動能，在緊急煞停時所需的距離較長，且行駛中產生的氣流，更可能捲入貼近大車、慢速及重量輕的人車。此外，因其車輛結構特性，於大車靜止時四周就有大範圍視線死角，而轉向過程伴隨的內輪差往往成為馬路上的「無形殺手」。

翁誌宏說，多數學生不曾乘坐大貨車，對於這類大型車輛的視野與特性，自然是懵懂、不了解，藉由此次體驗活動，提醒用路人時時記得與大車保持安全距離、間隔的好習慣，同時提醒所有駕駛朋友行駛在道路時「不怕一萬，只怕萬一」，遭遇前方慢速的砂石車、公車等大型車時，應避免鑽（超）車，禮讓通行，營造大人小孩、大車小車友善共存的安全用路環境。

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