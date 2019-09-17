高雄市區5車飆車追逐 17惡少持棍砸爛賓士跑車1傷

2019-09-17 10:37

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鼓山區今天凌晨3點發生一起疑因行車糾紛，當街飆車追逐，被追的白色賓士車不慎撞及路旁汽車停下，慘遭多名惡煞持棍棒砸車，造成車內乘客受傷!警方獲報共逮獲洪男等4車、17人，正深入釐清案情中。

據了解，陳姓男子今天凌晨3點多駕駛白色賓士轎車疑似與他車發生行車糾紛，遭對方駕車追逐，賓士車於鼓山區鼓山二路不慎失控擦撞路邊汽車停下，遭2名男子分持球棒砸車，陳男所駕駛之賓士車前後擋風玻璃受損，與陳男同車之葉男頭部遭玻璃輕微割傷，經送醫包紮後已無大礙，逞凶歹徒遺留砸車球棒在場逕行駕車逃逸。

鼓山警分局鼓山派出所獲報，立即聯繫快打警力攔截圍捕，因被害人以手機錄下砸車歹徒的汽車車號，警方發現涉案人所駕駛車輛在凌晨1點30分曾因多車聚集在青海路遭警盤查，警方旋即依相關車牌號碼在鼓山區鼓山一路與臨海路口攔獲洪姓男子為首的3車、14人。

警方另與鹽埕分局進行區域聯防時，於鹽埕區河西路與大勇路口又攔獲1車3人，共帶回17人查證。

由於被害的陳、葉2男與涉案的洪男等人對於砸車案發成因僅稱是「行車糾紛」，但警方懷疑供詞有所保留，警方正進一步釐清相關案情中。

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