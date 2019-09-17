熟女網戀外國軍官匯款救自殺 還好台灣警察救了她免破財

2019-09-17 09:02

〔記者楊政郡／台中報導〕苗栗縣45歲單身林婦疑似掉進網路詐騙交友陷阱，一名自稱美國華裔支援聯合國派駐巴勒斯坦軍官，接到長官指派執行「自殺任務」，除非婦人能幫他匯款4500美元給上級指揮官，免除這項任務。而他就要退伍，希望早日來台與婦人會面，善心林婦寧願被騙也要匯錢救人，陷入「自殺任務」的情境，十分緊張，保七員警及行員不斷勸說，她才放棄匯款給這位未曾謀面的情人！

據調查，林婦在幾個月前在FB上加入好友，一位自稱美國華裔支援聯合國派駐巴勒斯坦軍官，一開始與她噓寒問暖，再來就是羨慕台灣生活，對她是甜言蜜語不斷，溫柔攻勢取得婦人的信任後，說他不久就可退伍，將來台與她相聚。

可是突然接到執行「自殺任務」，除非婦人匯款給他的上級指揮官4500元美金（折合新臺幣約14萬元），就可以免執行這項自殺攻擊任務，他平安退伍後，就可來台找她。

林婦說她也半信半疑，但是對方講得很緊急，這是救命錢值得花，善心林婦今年9月11日約中午到台灣銀行苗栗分行匯款。但還是很緊張不斷滑手機，引起了郭姓行員關懷提問，保七員警也來關心瞭解。

婦人堅持這是救命錢，即使被騙也要救人為先，展現出關心該軍官安危，請行員趕快匯錢。可是保七員警與臺銀行員不斷勸說，分析給她聽，美國軍官派駐在「巴勒斯坦」卻要婦人匯款到「大陸」的銀行帳戶？且美軍不可能有「自殺任務」，且身為軍人怎可付錢就可能免除任務這種事，再再是令人質疑。

而且婦人與他未曾謀面，就憑幾句話就匯14萬過去，千萬不要上當啊，最後婦人才恍然大悟，保住這些錢。

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