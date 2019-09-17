高市路口監視器壞很大妥善率被疑造假 官警質疑獎懲不公

2019-09-17 06:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕路口監視器已是警方偵辦刑案主力，但傳出高市多數警分局未照實回報故障率，妥善率平均僅6成5，卻回報達8成3，藉此逃避懲處或虛報功獎，各分局稱認定故障標準不一，才出現落差，否認浮報或偽造妥善率，市警局將了解有無造假，基層官警質疑獎懲不公，另監視器汰修經費不足，恐影響治安品質，盼市長韓國瑜動用第二預備金。

高市17個警分局轄管路口監視器，共建置2萬3415支，中秋連續假期前，各分局回報的總妥善率高達83.96％，符合月妥善率奬懲標準75％以上，但才經過3天，市警局透過監管和回報系統查核，妥善率（良率）竟狂掉至65.35％，落差高達18.61％。

換言之，疑浮報4357支故障機為堪用機，分局否認偽造數字拚功奬、逃懲處，辯稱監視器故障認定標準不一，鏡頭霧化、畫面較黑，市警局認定故障，分局認為堪用，但缺經費汰修卻是各方不爭事實。

據爆料，監視器妥善率前六名，分別是六龜分局100％、林園分局96.95％、新興分局95.77％、岡山分局93.52％、前鎭分局91.06％、左營分局90.21％，結果中秋連假過後，市警局查核6個分局除了林園分局還維持94.37％，其餘不是掉得離譜，就是落差太大，六龜分局掉至78.72％、新興77.64％、岡山76.01％、前鎮52.12％、左營73.08％，另楠梓由86.25％砍了近半，掉至45.72％，落差竟有高達近一倍，奬懲的公平性引起官警質疑、反彈。

警方表示，監視器月妥善率90％以上，系統管理官警可記功1人次，協辦者嘉獎5人次，股長及科長（專員）嘉奬2次；達85％管理人嘉獎2次，協辦者嘉獎4人次，其主管嘉獎1次；達80％管理人和協辦者嘉獎3人次；未達75％管理人和股長各申誡1次；未達70％管理人、股長各申誡2次、科長（專員）申誡1次；未達60％管理人和股長各記過1次、科長（專員）申誡2次，奬懲令基層官警既愛又怕。

市警局坦言七至九月積水和落雷，造成地下䌫線泡水、斷電，造成全市路口監視器損壞，全市2萬3415支過期保固就有8047支，卻一年只編列5362萬元維修費、汰舊費2995萬元等，經費不足應付老舊機的維護，以及汰舊速度，基層官警盼市長動用第二預備金，以維護全市治安品質。

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