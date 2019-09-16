老天有眼！他偷救護車行車記錄器 騎車自摔被逮

2019-09-16 20:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市陳姓男子今日上午趁著消防局平鎮消防分隊救護人員，忙於處理車禍事故救護時，偷走了救護車上的行車記錄器。消防隊員準備將傷者送醫治療時發現行車記錄器遭竊，基於救人優先，把傷者送醫後於回程向平鎮警分局平鎮派出所報案，而疑似偷東西的陳男，因騎車自摔被警方帶回，恰好被正在做筆錄的消防隊員指認出，陳男當場被警方逮捕送辦。

平鎮派出所副所長蕭美賢表示，平鎮消防分隊上午8時許，出勤到平鎮區南平路上救護一名車禍受傷婦人，消防人員以救護為優先，準備將傷患送往醫院救治時，發現救護車內，隱藏在後照鏡的行車記錄器不翼而飛，消防人員懷疑下車時有一戴著黃帽的男子在救護車旁鬼鬼祟祟，但還是以救護傷患為優先，將婦人安全送往醫院救治後，回程繞往平鎮派出所報案。

正當消防人員製作筆錄時，平鎮派出所獲報南平路有騎士自摔車禍，員警到場處理後，發現陳男手腳都有擦挫傷，但陳男堅決不要搭救護車到醫院治療，因身上未帶身分證件，被員警帶回派出所查證身分。

陳男一走進派出所，其頭戴黃帽特徵馬上被消防隊員認了出來，一開始陳男還矢口否認，直到警方在陳男機車的置物箱內，起出行車記錄器後，陳男還是否認犯案，但消防員指證歷歷，且調閱路口監視器等佐證，警方偵訊後將陳嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

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