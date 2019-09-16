日月光楠梓加工區廠區 保全遭同事持刀刺死

2019-09-16 18:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕楠梓加工區大廠日月光昨天凌晨發生保全凶殺案，33歲保全遭同事持刀刺中心臟，送醫不治。

檢警調查，日月光K23廠目前由中鋼保全負責保全工作，昨天凌晨2點多，27歲的周姓保全突然在中控室，拿出一把水果刀，朝33歲陳姓同事心臟刺了一刀，送醫不治。

據了解，周、陳二人以前就有嫌隙，昨天凌晨值大夜班時又發生口角，周嫌一氣之下憤而行凶，全案由加工區保二總隊偵訊後，今天移送橋頭地檢署。

發生命案的日月光K23廠，是日月光的研發工廠，日月光已要求中鋼保全釐清真相，並給予死者應有的撫卹。

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