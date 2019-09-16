二水分駐所落成 竟有一個神祕房間

2019-09-16 18:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警察局田中分局二水分駐所舊廳舍因佔用民地，4年前還地於民，另承租三樓民宅充當廳舍，員警被迫在狹小空間辦案，為此彰化縣政府編列3840萬元經費，於二水車站前方興建全新廳舍，今日舉行揭牌典禮，縣長王惠美等人與會。面對嶄新寬敞的作業環境，員警們開心不用再當「蝸牛族」，而且還有一間神祕房間，讓嫌犯無所遁形。

西元1899年日本政府向當地鄉民徵用土地，成立二八水警察官吏派出所，1950年改為二水警察分駐所，但其址為私人土地，4年前經法院判決必須拆屋還地，所方只好遷出至員集路上承租民宅辦公，經過2年尋地，取得二水車站前台鐵舊宿舍用地，並於去年1月動土，歷經20個月興建完工，全棟三層樓建築，使用空間460坪，包括套房宿舍、健身房等，其中還有一間「指認室」，更是地方派出所少有的規模等級。

二水分駐所所長葉澄表示，原廳舍拆屋還地後，先暫時承租民宅辦公，但受迫空間，一張辦公桌要二位員警共用，一間宿舍要5個人擠，讓舊人想走，新人不敢來，現在新廳舍每位同仁都有各自的辦公、休息空間，相信能吸引更多人留下，另外也特別打造一間「指認室」，偵訊時可用來保障犯罪嫌疑人的人權，也能保障證人在指證時的人身安危。

「工欲善其事，必先利其器」，王惠美指出，彰化警察績效在全國評比數一數二，屢創佳績，二水分駐所歷經波折，新廳舍落成，可讓員警辦案更無後顧之憂，期盼新的分駐所繼續守護二水地區的治安，保護鄉民的人身安全。

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