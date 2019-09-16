雞尾酒療法減肥幾近失明 女患者獲判賠476萬

2019-09-16 15:53

〔記者楊政郡／台中報導〕10年前鄭女到陳醫師的診所接受俗稱「雞尾酒療法」減肥，服藥1年餘卻出現發燒、嚴重過敏、皮膚潰爛、指甲脫落、乾眼症、一眼視力惡化至0.01幾近失明，經診斷為「史蒂芬強森症候群」，台中地院判陳醫師應賠償476萬餘元，陳醫師不服上訴，台中高分院判決陳醫師敗訴，判決駁回，此案可上訴。

陳醫師上訴指出，他無法預見鄭女服用該藥物有發生「史帝芬強生症候群」之可能性，若就此一罕見風險就要他負責，顯然過苛，且衛福部醫審會認定他無過失。

台中高分院法官認為，包括林口長庚醫、台中榮總、中山醫都鑑定認為鄭女是服用陳醫師的藥物，而引起「史蒂芬強森症候群」無誤，一審判決陳醫師應賠償鄭女醫藥費、精神損失476萬6300元及利息無誤。

國內有段時間非常流行「雞尾酒療法」減肥法，鄭女當時約58公斤，2009年9月到陳醫師診所尋求「雞尾酒療法」減重，據悉開始時體重確有下降，到了2011年3月鄭女卻出現發燒、軀幹嚴重過敏、潰爛、四肢指甲脫落，同年4月21日被家人緊急送到中山附醫，研判是藥物引發「史蒂芬強森症候群」。

此案2017年一審判決，陳醫師應賠償476萬餘元，陳醫師不服上訴，台中高分院原持原判，此案可上訴。

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