連人也一字排開…「守護交通安全組合」開箱囉！

2019-09-16 14:29

〔記者楊政郡／台中報導〕警察巡邏全身的標準備配有哪些？看到這張圖不禁讓人好奇，也覺得好玩，台中市警察局長「TCPB局長室」 臉書，找來交通大隊同仁，也響應國外警消的開箱風，警察「守護交通安全組合」開箱囉！

台中市警局局長室幾位同仁突發奇想，學習國外警消開箱風，躺在地上那2位還真是交通大隊的同仁，為了市民的用路安全，同仁平常都攜帶這些裝備，一字排開在地上，把人也一起擺地上，就是這些在各個街頭守護著人民。

這樣攤開擺放，這角度看來是不是讓人莫名的療癒呀，能不能凸顯交通警察平日的辛勞，就看你怎麼想！

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