當街捅死老友 竟肇因18年前租車車禍理賠舊帳...

2019-09-16 14:19

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名陳姓男子今年2月間在苓雅區，遭林姓老友持刀當街捅死，凶案起因竟是18年前租車同遊車禍，林父代墊十幾萬元賠款，陳男事後卻置之不理，林男催討多年未果，案發前以紙條恫嚇陳男外，並帶刀找陳男興師問罪，雙方爭執中搶刀，林男揮刀刺中死者心臟、肺，造成傷重不治。高雄地院今宣判，將林男依恐嚇危害安全罪，處拘役50日，得易科罰金。另殺人罪，判處14年。可上訴。

判決指出，被告林男與死者陳男原是舊識老友，2001年初，兩人租車同遊發生車禍，林父代墊十幾萬元賠款，陳男卻置之不理，林男催討多年未果，雙方為此疏離。

今年2月，林男先以紙條恫嚇陳男：「限期3天還我爸的12萬元…」、「是你不仁不義，不要怪我」等語，之後並從網路購買一把忍者刀，磨利後於2月22日帶刀前往陳男住處樓下埋伏，趁陳男欲外出時興師問罪。

陳男發現林男的機車有刀，拉扯林男機車並欲搶刀，林男人車倒地，情急揮刀割傷陳男左膝與右食指，並刺中死者心臟、肺，造成陳男傷重倒地，經送醫不治。警方獲報逮捕林嫌，坦承不慎殺人遭檢方起訴。

高雄地院今宣判，將林男依恐嚇危害安全罪，處拘役50日，得易科罰金。另殺人罪，判處14年。可上訴。

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