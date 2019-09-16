中秋連假東協廣場撈出10名逃逸及逾居外籍移工

2019-09-16 13:17

〔記者楊政郡／台中報導〕中秋節也是許多東南亞移工的大節日，15日凌晨警方安排臨檢東協廣場勤務，一舉查獲8名逃逸移工及2名逾期居留移工，這次採布袋戰術，直接在廣場各通道電梯口佈署攔截，一組人從樓上一層層查下來，一個也跑不掉。

市警一分局指出，東協廣場已成為外籍移工首選遊憩場所，感受家鄉味道，互相取暖的場所，此處包含多國多元文化氣息，但外籍移工放鬆之餘，難免酒後聚集喧嘩，甚至引發口角、滋生事端，前幾天適逢中秋連假，也是東南亞國家的重要節日「大禮拜」，是他們聚集熱點。

15日凌晨，一分局援例編排臨檢東協廣場，配合移民署人員查察，警方根據先前臨檢觀察情況，採取布袋新戰術，直接在廣場各通道電梯口佈署攔截陣勢，逐一清查想離開之外籍移工，外籍移工見警方如此大陣仗，四處逃竄，經清查獲8名逃逸越南籍外籍移工，同日下午再回頭臨檢再查獲2位逾期居留，總共10人浩浩蕩蕩帶回繼中所，訊後並移送台中專勤隊，成果豐碩。

一分局分局長孫太康說，為了維護中區的治安與環境安寧工作，本分局除了在移工或民眾聚集較多時段，配合移民署加強臨檢與守望勤務外，對於酒後聚集在廣場、通道及店家前，或坐或躺、飲酒、喧嘩的朋友們，警方會機動前往勸導，以維護安寧、秩序。

再次重申不允許不法情事出現在東協廣場，是要保護合法外籍移工安全生活、娛樂的權利。

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