20歲女兒交男友 老爸「放不下」潑汽油想縱火

2019-09-16 13:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在台中市北屯區東山路一處稠密社區的吳姓子，其20歲女兒交了男友，他卻「放不下」，昨天深夜喝得醉醺醺，為了交男友一事與女兒吵架，盛怒下潑灑汽油企圖縱火，女兒則持刀以死相逼，雙方對峙時，5名員警用辣椒水噴灑吳男制服，女兒頸部於對峙時被自己割傷，送醫無大礙，警方將吳男依縱火未遂罪與家庭暴力防治條例法辦。

中市警局五分局松安派出所接獲通報，陸續派遣5名警力馳抵，見喝醉酒的吳男（50多歲）咆哮，噴灑辣椒水壓制，現場充滿汽油味道，頸部受輕傷的女兒，當時已經被母親帶入屋內，隨後由救護車送醫，據指出，吳男的女兒芳齡20歲，已經是結交男友的年齡，吳男卻「放下不」，昨天深夜10時左右，父女兩人再度因此事而起爭執。

盛怒下的吳男，跑到外面買一桶汽油，潑灑住處企圖縱火，女兒見父親言行激烈，自己也隨手拿一把刀子，抵住自己脖子以死相逼，附近鄰居嚇得持滅火器警戒，但吳男尚未點燃汽油，警方就馳抵現場制服。

一位居民說，當時吵架聲音很大，她見到警察把父親壓制逮捕，救護車閃爍警示燈抵達，女兒由媽媽陪同送醫，傷勢看似輕微，但臉色很糟，看起來是受到很大的驚嚇。

警方並未在吳男身上找到打火機，屋內則有打火機，認為吳男企圖縱火未遂，潑汽油等胡鬧的言行又觸犯家庭暴力防治條例，將他於今天清晨移送法辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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