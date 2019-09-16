中女13年前冒名嫁來台 去年以真實身分入境...指紋比對洩底

2019-09-16 11:50

〔記者黃建華／高雄報導〕中國籍黃姓女子，13年前冒用另一王姓女子身分嫁來台灣，成功蒙混過關，未料，黃女返回福建多年後，去年再度來台灣，卻改以自己真實身分入境，結果指紋比對竟與多年前入境的「王女」一樣，冒用身分犯行因此洩底！

高雄地院一審將黃女依未經許可入國罪，判徒3月，如易科罰金需繳9萬元，緩刑2年，並應於判決確定後1年內向國庫支付新台幣6萬元。

檢方起訴指出，黃女（47歲，中國福建省人）為冒用他人名義結婚藉依親名義入境居留，先於2006年5月間，在中國以不詳方式取得王姓女子的身分證件，冒用王女名義於同年5月24日與不知情之台灣陳姓男子在甘肅省武威市公證處辦理公證結婚，並於同年6月9日經財團法人海峽交流基金會認證，再委由不知情之陳男及旅行社人員郭女分別申辦入境來台手續，經各該承辦人員審查後核准入境（涉嫌行使偽造私文書部分，另為不起訴處分）；之後黃女就多次冒用王女名義自高雄小港機場入、出境。

不過，黃女2006年10月間出境後，直到2018年10月10日20時50分許，又以其本人真實身分從高雄小港機場入境時，經入出境查驗人員比對指紋，發現與多年前入境的「王女」指紋相同，而查悉上情。

案經移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊報告偵辦。

王女在法院審理時坦承犯行，供稱當年她係因在台之胞姊出嚴重車禍，急欲來台照料胞姊才冒用他人身分結婚入境，且入台10幾天後就遭強制出境，該段期間均在姊姊家中並未外出工作。

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