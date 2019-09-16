勒頸拖行女友還以菜刀拍打恫嚇 恐怖男友GG了！

2019-09-16 11:13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名男子阿仁（化名）前年酒後細故與同居女友小安（化名）口角，阿仁竟情緒爆走，手勒女友頸部拖行到廚房，並拿菜刀拍打被害人的臉，恫嚇：「來玩啦，看是妳刺我比較多下還是我刺你比較多下」等語，被害女子求饒並趁機以手機錄下男友的話，事後驗傷報警，阿仁雖否認錄音內容的聲音是他。但法官當庭勘驗確認無誤，高雄地院因此將他依傷害罪，判刑3月，如易科罰金需繳9萬元。可上訴。

判決指出，男子阿仁涉嫌於前年6月7日凌晨1時許，在其與女友小安同居住處內，因細故發生爭執，竟基於傷害之犯意，先向女友恫稱：「來玩啦，看是妳刺我比較多下還是我刺你比較多下」、「他媽的妳玩這遊戲是不是，我跟妳槓上了喔」、「看著我，要跟我玩這遊戲是不是？ 要跟我玩這遊戲是不是？蛤？要跟我玩這遊戲是不是？」等語後，復以手勒住女友頸部，將其拖行至廚房後，再雙手各持1把菜刀拍打女友臉頰2至3下，致被害女子因其拖行受有右頸部瘀青等傷害。

被害人害怕遭受不測，一邊討饒道歉，一邊趁機用手機錄音，等男友情緒穩定後去洗澡時，打電話向女性友人求救，並離開住處由友人載到醫院就診驗傷，報警提告。

不過，阿仁在法院審理時，否認恫嚇及傷害女友，還辯稱女友提示的錄音內容聲音不是他。

但法官當庭勘驗錄音檔，認定聲音是阿仁無誤；且錄音中出現碰撞聲響及多次女性尖叫聲，可知被告阿仁確有拖行被害人，且拖行過程中碰撞到其他家俱，才發生碰撞聲響，被害人因此發出尖叫聲，全案依傷害罪將他判刑3月，如易科罰金需繳9萬元。可上訴。

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