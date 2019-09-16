投宿青年旅舍被男房客「摸鳥」 北檢代補償他5萬元

2019-09-16 10:58

〔記者錢利忠／台北報導〕羅姓男子投宿多人共用一間房的青年旅舍時，竟趁其他男房客熟睡疏於防備之際，偷摸男房客的下體，他落網後辯稱曾與男房客看對眼，「摸鳥」是為了試探對方；二審高等法院依乘機猥褻罪判他6月徒刑，得易科罰金18萬元；受害男房客事後向起訴本案的台北地檢署申請被害補償金，獲准代補償5萬元，北檢日後將向羅男追償。

去年8月28日凌晨2點多，羅男見男房客已蓋被子入睡，鬼祟地走到男房客身旁，隔著棉被偷摸其下體，男房客先是用腳踢開鹹豬手，不料，羅男竟變本加厲，直接伸手進被窩，摸撫男房客的下體及大腿等身體隱私部位，氣得男房客起身理論並提告。

羅男在法庭上供稱，房間熄燈之前，他曾與男房客看對眼不只1次，由於該間旅社常有同志投宿，他以為男房客對他有意思，才會在熄燈後撫摸男房客，試探男房客的反應，期間男房客並未反抗。

一審法官認為，無論該旅店是否為同志聯誼之處、被害男房客有無與羅男進行眼神交流，均無法證明被害男房客有無與羅男發生性關係或猥褻行為的意願，且羅男是趁男房客深夜熟睡才偷摸，犯後又否認犯行、態度不佳，因此判羅男8月徒刑。羅男不服而提起上訴，高院改判羅男6月徒刑，得易科罰金18萬元。

被害男房客事後向北檢申請性侵被害補償，原請求精神慰撫金40萬元，經檢方審查後，核准代為墊付5萬元，之後北檢將另向羅男追償。

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