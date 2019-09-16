丟下全癱老人落跑 2外籍看護工判刑後驅逐出境

2019-09-16 11:00

〔記者楊政郡／台中報導〕印尼籍看護移工阿婷、許娃蒂，3年前受雇照顧91歲許姓老翁，許老重度失智、全身癱瘓，需隨時拍痰，以免窒息危及生命，照顧5天竟把老翁丟在洗澡椅上，2人一起逃逸，所幸許老的兒子約1小時後回來發現，老翁頸部沒支撐、雙腳懸空，呼吸急促厚痰聲、臉色蒼白、眼睛上翻，2人陸續被逮捕後依違背契約而遺棄罪判許6月，阿婷判處7月徒刑。

判決書指出，印尼籍移工許娃蒂（45歲，2016年3月3日起）、阿婷（40歲，2016年6月1日起）受雇照顧台中市許姓老翁，許老重度失智、全身癱瘓，隨時需拍痰，以免因痰堵塞氣管窒息而危及生命，無自救力人。

2016年6月6日上午7時許，許老兒子外出，2人竟將許老棄置在4樓房內的洗澡椅上，一起搭車離去，所幸許老兒子與其友人，約1小時後回家發現上情，許老兒子說，他看到父親是頸部沒有支撐、雙腳懸空，呼吸已有濃厚痰聲，臉色蒼白，眼睛上翻。

此案2逃逸移工陸續被抓回來，許娃蒂坦承犯行，判處6月得易科罰金，執行後驅逐出境。阿婷到案後否認犯行，辯稱是許娃蒂負責照顧阿公與阿公一起睡，她則睡地下室，但是依「監護工勞動契約」，許與阿婷都屬看護工，即便未與被照顧者同住一房間，充其量僅能認定其並非夜間第一照顧者，應知2人皆逃離，許老立刻陷於危險，未給予生存必要的扶助及保護。

法官審酌2人擔任看護工作，未能盡責，恣意違背勞動契約，且未聯絡通知告訴人，未等待有人到場接替照顧被害人情形下，還2人一起逃跑，留置無自救力的被害人獨處，自生自滅，致生危害於被害人之生命、身體，阿婷依違背契約遺棄罪判7月徒刑，執行後趨逐出境。

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