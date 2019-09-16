忍臭忍不住衝動！女友人爛醉嘔吐 他以棉被掩鼻性侵

2019-09-16 10:42

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名已婚黃姓男子參加友人婚宴，席間與認識多年的A女飲宴後，到PUB續攤，A女喝醉被黃男開車送回家，黃男罔顧被害人泥醉在床上嘔吐，氣味難聞，竟以棉被掩住自己鼻子，「撿屍」性侵A女得逞，經老婆電話狂叩才匆匆離去。A女清醒發現遭性侵提告，黃男雖辯稱經A女同意才發生性關係，但高雄地院根據他事後傳簡訊向A女道歉等內容，認定他涉犯趁機性交罪，一審將他判刑3年6月。可上訴。

判決指出，黃姓男子與被害人A女為舊識，前年12月17日晚間，黃男駕車搭載A女共赴友人之婚宴，席後2人另行前往高雄市某飛鏢酒吧飲酒談天，並於同日晚間11時許，二人再前往另一家「檸檬魚」酒吧續攤飲酒。

翌日凌晨3時許，黃男駕車送A女返回鳳山區的A女住處，並攙扶酒醉的A女進入房間。黃男因對A女早有好感，明知A女因酒醉而意識不清，不能抗拒，竟趁機性交，並於逞慾後，於同日清晨5時許駕車離去。

A女當天下午清醒後發覺下體有異，經以電話詢問黃男後，查悉上情。因此向報警怒告黃男趁機性侵。

黃男在法院審理時，雖辯稱有經A女同意才發生性行為，並供稱當時與A女同睡在床上，A女因嘔吐在床上，氣味難聞，他還以棉被蓋住鼻子，之後問A女「可不可以作」她同意，自己才脫掉褲子與A女發生性行為。

A女則強調她與黃男不是男女朋友，不可能答應他。並提示黃男事後以「Line」傳送「說在（再）多對不起也彌補不了對妳的傷害，妳說的對……從頭到尾你也沒有答應...」等簡訊內容向她道歉。

法官據此不採信黃男辯詞，法官並認為，若A女是自願與黃男發生關係，按理黃男也應該在發生性行為後幫忙清理床上嘔吐物，豈可在逞慾後逕自離去。

黃男雖辯稱，是因老婆電話狂叩才急著離去，但法官仍認定他涉犯趁機性交罪，將他判刑3年6月。可上訴。

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